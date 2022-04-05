Pentagon: Ukrayna’nın Bucha Kentindeki Cinayetlerden Rus Güçleri Sorumludur

Pentagon Sözcüsü John Kirby Pazartesi gecesi yaptığı bir açıklamada “Bir tek bizim için değil, tüm dünya için Rusya güçlerinin Bucha’daki cinayetlerden sorumlu olduğu bellidir.” ifadelerini kullandı.



ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü “Rusya ordusunun hangi biriminin Bucha kentindeki cinayetlerde aktif olduğu belli değildir.” dedi.



John Kirby açıklamasının devamında “Şu an tam olarak kimlerin veya hangi birimlerin veya Çeçen güçlerinin Bucha’da bulunduğunu söyleyemiyorum ancak biz asla söz konusu cinayetlerin Ruslar tarafından yapıldığını reddetmiyoruz.” dedi.



Öte yandan Pazartesi günü ABD Savunma Bakanlığından yüksek bir yetkili Pentagon’un bağımsız olarak Ukraynalıların Bucha kentinde Rus güçlerin cinayet işlediği iddialarını değerlendirebilecek bir konumda bulunmadığını ancak söz konusu iddiaları reddetmek için de bir nedeni olmadığını söylemişti.



ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bucha kentinde işlediği cinayetlerden ötürü savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini belirterek Rusya’ya karşı daha fazla yaptırım uygulanacağını belirtmişti.



ABD Başkanı Biden “Bizim Ukrayna için gerekli olan silahları bu ülkeye vermeye devam etmemiz gerekiyor. Öte yandan tüm bilgileri elde ederek bu savaş suçu için gerçek bir yargılamaya hazırlanmalıyız. Bu adam (Putin) merhametsizdir ve Bucha’da gerçekleşenler kabul edilemez ve zalimce. Herkes yaşananları gördü.” ifadelerine de yer vermişti.



3 Nisan tarihinde batılı medyalar Bucha kentinden bazı görüntüleri paylaşarak Rusyalı güçlerin Ukrayna’nın Başkentinin etrafından çıkarken sivillere kurşun sıktığını iddia etmişti. Moskova söz konusu iddiaları utandırıcı iftiralar olarak nitelendirerek Rus güçlerin kaç gün önce söz konusu bölgeden geri çekildiğine değindi.



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