İsrail'i Yeni Bir Nükleer Anlaşma Korkusu Sardı

Kudüs Haber Ajanası'na göre, ABD ve Batılı ülkelerin İran ile yapacağı olası bir nükleer anlaşmanın önüne geçmek için elinden gelen bütün gayreti sarf eden Siyonist İsrail rejimini, yeni bir nükleer anlaşma korkusu sardı.

İsrail Savunma Bakanı Beny Gantz’in, Beyaz Saray’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı ani görüşmeye işaret eden İsrail basını, Tel Aviv’in İran korkusu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Washington'a Ani Ziyaret Gerçekleştirdi

İsrail medyasında yer alan habere göre olası bir İran nükleer anlaşması, Siyonist rejimin çıkarlarına aykırı şartlardan oluşabilir. İsrail medya kuruluşu Kanal 12’ye konuşan askeri ilişkiler yorumcusu Nir Dvori, bu gelişmeden kaynaklı Tel Aviv’de bir korkunun hakim olduğunu vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ABD'ye seyahat tarihini öne aldığını ifade eden Dvori, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmak için manevralar yürüttüğünü belirterek İsrail’in bu nedenle bu kampanyayı başlattığını söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Michael Kurilla'yı, manevranın düzenlendiği İsrail Güvenlik Bakanlığı karargahındaki komuta merkezinde gösteren bir fotoğrafa yorum yapan Dvori, Kurilla'nın savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen ortak manevrayı, harekatın bir parçası olarak gözlemlediğini belirtti.

Ayrıca "İsrail’deki atmosfer, Amerikalıların yakında İranlılarla bir anlaşma imzalayabileceğini gösteriyor” diyen Dvori, “İsrail’de, anlaşmanın kendi çıkarına olmayan koşullardan oluşabileceği endişesi hakim” ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrailli Kan kanalının siyasi ilişkiler muhabiri Gili Cohen ise İsrail ve Körfez'in İran ile yapılması muhtemel olan müzakerelerden endişe duyduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün Beyaz Saray'da, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Sullivan, “Bugün Beyaz Saray'da İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile mükemmel bir görüşme yaptım. İsrail'in güvenliğine yönelik katı desteğimizi, İran saldırganlığını ele almanın yollarını, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki gerilimi düşürme çabalarını ve Ukrayna'ya desteği tartıştık” dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish