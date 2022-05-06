İran'ın petrol üretim kapasitesi günlük 3.8 milyon varile çıktı

Ülkenin çeşitli petrol sahalarından üretim yapma imkanına sahip olduklarına değinen Zübeydi, Güney Azadegan petrol sahasından yılsonuna kadar günlük 220 bin varil petrol üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılsonuna kadar Güney Pars Gaz Sahası 11. fazından günlük 14 miyon metreküp doğalgaz çıkarmak istediklerine de işaret eden Zübeydi, ''2022 yılı sonuna kadar Batı Karun petrol sahasından günlük 220 bin varil petrol üretmeyi amaçlıyoruz. Güney Pars Gaz Sahası'nda da 11. fazda 14 milyon metreküp doğalgaz çıkarma planımız mevcut'' değerlendirmesinde bulundu.

Güney Pars Gaz Sahas 14. fazında da rafinerinden kalan 3 sıranın işletime gireceğini kaydeden Zübeyd, 13. fazda yaşanan olaya değinerek, ''Geminin 13. fazının platformlarından birine çarpması sonucu çıkan hadise giderilmekte ve bu platformdan bu yıl üretime başlayacağız 22 ila 4. fazlarda da üretim programımızı devreye sokacağız'' diye ekledi.

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