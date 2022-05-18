SİYONİST İSRAİL REJİMİNİN İRAN KORKUSU GİDEREK BÜYÜYOR

Kudüs Haber Ajansının yayınladığı habere göre Siyonist rejimi savunma bakanı Benny Gantz, İran'ın ilk bomba üretimi için gereken bölünebilir malzemeyi elde etmesine sadece haftalar kaldığını iddia etti. Gantz, "İran, Natanz'a bitişik yeraltı tesislerinde inşa edilen yeni tesisler de dahil olmak üzere, nükleer tesislerinde 1.000 ek gelişmiş IR6 santrifüjünün üretim ve kurulumunu tamamlamak için çaba gösteriyor" dedi.

Gantz, dün Herlizya'daki Reichman Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada ayrıca, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yayınlananların ötesine geçen makineler kurduğunu söyledi. Gantz'ın bu konuşması, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceği Washington'a planladığı geziden iki gün önce gerçekleşti.

Gantz, İsrail'in "etik ve stratejik olarak" doğru yerde olduğunu söylediği Ukrayna'daki savaşı da İran tehdidine bağladı.

Kudüs Haber Ajansında yayınlanan raporun devamında şöyle yazıldı:



Irkçı rejimin savunma bakanı, "Ukrayna'daki savaştan çıkarılan derslerden biri, belki de savaşı önlemek için ekonomik, diplomatik ve gerekirse askeri gücü mümkün olan en kısa sürede harekete geçirmenin doğru olduğudur. Bu, İran'la olan durumumuz için geçerlidir" dedi. Muhtemel savaşı önlemek için İran’a karşı çok yönlü, bölgesel ve küresel bir baskı kampanyası çağrısında bulundu.

"İran, seyir füzeleri, karadan karaya füzeler ve binlerce kilometre menzile sahip insansız hava araçları da dahil olmak üzere bölge genelinde doğru yeteneklere sahip operasyonel platformlar geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

Benny Gantz ayrıca, Devrim Muhafızları'nın Şubat ayında İran'dan İsrail'e bir çift insansız hava aracı fırlattığını da doğruladı. İran'dan gönderilen dronların paraşüt eklenerek Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki direnişçilere silah taşımasının hedeflendiğini ileri sürdü.







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