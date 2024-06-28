Erdoğan’dan “Esad’le görüşme” mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurulmaması için bir sebep olmadığını belirterek, “Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok.” diye konuştu.