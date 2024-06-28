28 Haz 2024 18:29
Journalist ID: 5630
News ID: 85523256
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Erdoğan’dan “Esad’le görüşme” mesajı

28 Haz 2024 18:29
News ID: 85523256
Erdoğan’dan “Esad’le görüşme” mesajı

Tahran, İRNA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkilerin kurulmaması için bir sebep olmadığını söyedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurulmaması için bir sebep olmadığını belirterek, “Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok.” diye konuştu.

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