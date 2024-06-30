Türkiye 4 yıl sonra İran'dan petrol ithal etti

Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) yayınladığı istatistikler, Avrupa Birliği'nin iki resmi üyesinin 2024 yılında İran'dan petrol ithal ettiğini gösteriyor.

Avrupa Birliği'nin İran petrolüne uyguladığı ambargoya rağmen bu birliğin iki resmi üyesi olan Bulgaristan ve Polonya, 2024 yılının ilk çeyreğinde İran'dan petrol ithal etti.

Bulgaristan İran'dan 314 ton petrol veya petrol ürünü ithal ederken bu rakam, geçen yılın ilk çeyreğindeki 147 tonluk ithalat rakamına göre yüzde 113 artış göstermektedir. Bulgaristan, Ocak-Mart 2023 aylarında İran'dan 147 ton petrol veya petrol ürünü ithal etmişti.

Polonya, son iki yılda ilk kez Mart 2024'te İran'dan 19 ton ağırlığında petrol veya petrol ürünü ithal etmişti.

Her ne kadar bu iki ülkenin ithal ettiği petrol miktarı göze çarpar bir rakam olmasa da, İran'a uygulanan yaptırımların AB üyelerinin enerji sektörü üzerindeki baskısını ve bu ülkelerin İran'a yönelik yaptırımları görmezden gelme istekliliğini gösteriyor.

Eurostat istatistikleri ayrıca Gürcistan'ın Avrupa Birliği'nin gözlemci üyesi olarak bu yılın ilk çeyreğinde İran'dan 544 ton petrol veya petrol ürünü ithal ettiğini gösteriyor. Gürcistan'ın geçen yılın ilk çeyreğinde İran'dan petrol ithalatı 974 tondu.

Bu istatistiklere göre Türkiye de son 4 yılda ilk kez İran'dan petrol veya petrol ürünleri ithal etti.

Türkiye, İran'dan bu yılın mart ayında 576 ton, nisan ayında ise 485 ton olmak üzere toplam 1060 ton petrol veya petrol ürünü aldı. Bu ülke en son Ağustos 2020'de İran'dan petrol sevkiyatı yapmıştı.