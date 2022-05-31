Grossi'nin Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasının doğrulanması ve İran'da denetleme faaliyetleri başlıklı iki raporuna değinen Gaibi, şu açıklamalarda bulundu:

''İlk rapor İran'da denetleme anlaşmasının uygulanması ile ilgili olarak 5 Mart 2022 tarihinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile UAEK Genel Müdürü tarafından imzalanan ortak açıklama konusu yol haritası çerçevesinde İran ile UAEK arasında kalan konulara ilişkin müzakere sürecine değinmiştir.

İran ilk baştan ülkemize karşı ortaya atılan iddiaların İsrail rejimi ve diğer İran karşıtı ülkelerce UAEK'ye sunlan sahte bilgilere dayandığı görüşünde olmasına karşın, iyi niyetini göstermek ve ortay atılan iddiaları çürütme amacıyla UAEK ile dayanaklı ve teknik işbirliğine hazır olduğunu belirtti ve böylece UAEK ile müzakere sürecine girmeyi kabul etmekle birlikte bu tür iddiaların tamamen çözülmesi için UAEK yetkilileri ile son 2 ayda ayrı ayrı 3 kez detaylı teknik görüşmeler gerçekleştirerek iddialara ilişkin gerekli teknik bilgi ve belgeleri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na sunmaya çalıştı.

Grossi'nin raporu, İran'ın UAEK ile geniş işbirliğini yansıtmıyor. Raporun içeriği, Genel Müdürün ortak açıklamada öngörülen aşamaların bitmesinden önce Avrupa Parlamentosu'nda 3. teknik işbirliği görüşmeleri öncesi yaptığı konuşmalarda birebir aynıdır. Rapor maalesef İran tarafından sunulan belgeli ve teknik argümanları bir kenara bırakarak bunları insafsızca geçersiz saymakla birlikte UAEK'nin önceden belirlediği varsayımlara dayanmakta ve bbu doğrultuda tek taraflı sonuç çıkarmaktadır.

İran bu yapıcı olmayan yıkıcı yaklaşımın İran ile UAEK ilişkilerini bozduğu ve UAEK'nin İran-UAEK ilişkilerinin iyi olmasını istemeyenler ve Nükleer Anlaşma düşmanlarına gerekli bahaneyi verdiğini bilmeli ve bunun sonuçlarına katlanmalıdır.

İkinci rapor ise BMGK 2231 sayılı kararı uyarınca Nükleer Anlaşma'yı denetlemekle ilgili UAEK Genel Müdürü'nün teknik güncelleme raporudur. Bu raporda İran nükleer faaliyetleri ile ilgili son gelişmeler ve yeni teknik bilgiler yer almıştır. İran'ın tüm barışçıl nükleer faaliyetleri, NPT anlaşması uyarınca ve İslami Şura Meclisi'nde onaylanan yasa çerçevesin de yapılmakta ve Nükleer Anlaşma canlanmadığı sürece UAEK, İran'daki tesislerde bulunan kamera kayıtlarına erişim sağlayamayacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti defalarca UAEK'nin kuralları uyarınca gizlilik ilkesine uyarak nükleer faaliyetlerin ayrıntılarının yayınlanmaması konusunda uyarıda bulunmuş ve itiraz etmiştir, ancak maalesef UAEK tarafından ciddiyete alınmamıştır''.

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