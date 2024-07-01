1 Tem 2024 17:46
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News ID: 85526174
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CIA eski çalışanı: İran ve Bahreyn'in ilişkileri normalleştirmesi, ABD hegemonyasının zayıfladığını gösteriyor

1 Tem 2024 17:46
News ID: 85526174
CIA eski çalışanı: İran ve Bahreyn'in ilişkileri normalleştirmesi, ABD hegemonyasının zayıfladığını gösteriyor

Tahran, İRNA- CIA'nın eski çalışanı, İran ve Bahreyn'in ilişkileri normalleştirmesi, ABD hegemonyasının zayıfladığını ve Washington'un bölgede ittifaklar oluşturma yeteneğini kaybettiğini gösterdiğini ifade etti.

CIA'nın eski çalışanı Graham Fuller'in açıklamalarına dayanan bir makalede, İran ve Bahreyn'in son dönemde ilişkilerini normalleştirme yönündeki adımlarının, ABD'nin bölgedeki hegemonyasının zayıfladığını gösterdiği iddia ediliyor. Fuller, "responsiblestatecraft" adlı sitede yazdığı yazıda, Tahran ve Manama'nın ilişkileri normalleştirme müzakerelerine başlama anlaşmasının büyük önem taşıdığını ve Washington'un İran'a karşı bölgesel ittifaklar oluşturma ve sürdürme yeteneğinin azaldığını gösterdiğini belirtti.

Fuller, ABD'nin beşinci donanmasının Bahreyn'de konuşlandığını ve bu ülkenin ABD'nin Ortadoğu stratejisinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ancak İran ve Bahreyn arasındaki son yakınlaşmanın Washington için endişe verici olabileceğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in arabuluculuğunda 2023 yılında Riyad ve Tahran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına atıfta bulunarak, bunu ABD'nin İran karşıtı stratejisindeki ilk ciddi çatlak olarak nitelendirdi.

Fuller, Bahreyn'in İran ile ilişkilerinde yaşanan değişikliklerin, Körfez bölgesindeki jeopolitik gerçekliklerde büyük değişiklikler olabileceğini ve bu değişimin Suudi Arabistan'ın rızası olmadan mümkün olmadığını söyledi. Genel olarak, bu gelişmeler, bölgesel politikalarda derin değişikliklerin ve ABD'nin Ortadoğu'daki nüfuzunun azalmasının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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