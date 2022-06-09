ABD ve Batı, İran'ın atom bombası peşinde olmadığını biliyor

Hindistan'da üst düzey Şii ve Sünni din adamları ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami değer ve inançları korumak başta olmak üzere ilkesel politikalarının değişmez olduğuna dikkati çekerek, ''Batılılar bir dönem nükleer müzakerelerde İran'ın Filistin'e destekten vazgeçmesi ve İsrail'i tanıması durumunda İran nükleer programı ile ilgili tüm sorunlarını görmezden geleceklerini itiraf etmişlerdi'' diye belirtti.

ABD ve Batı'nın İran'ın İslami inançlarında atom bombasına yer olmadığını ve ülkemizin atom bombası peşinde olmadığını bildiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, ''Onlar kendi amaçlarına ulaşmak için bu tür bahanelerle İsrail rejiminin İran tarafından tanınmasını istiyorlardı'' diye konuştu.

Müslüman din adamlarının komplolara karşı birlik olmaları gerektiğinin altını çizen Emir Abdullahiyan, İslami değerlere karşı baskılarla mücadele için gerekenlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Hintli üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde Hindistan'daki Müslüman toplumun bu ülkenin gelişme ve kalkınmasına büyük katkılar sağladığını hatırlattığını ifade eden Emir Abdullahiyan, ''Bu büyük ve değerli özellik, İslam alimlerinin varlığından kaynaklanıyor. Hintli yetkililer de Hindistan'ın Müslüman toplumu ve din adamları ile gurur duyduklarını onlara özel önem verdiklerini belirtti'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın her zaman Hindistan devleti ile halkı ve Hindistan'ın Müslüman toplumunun yanında yer alacağını kaydeden Emir Abdullahiyan, ''İran ile Hindistan ilişkileri ilerlemekte ve Müslüman alimlerin varlığı, bu ilişkileri sağlamlaştıran unsurlardan biridir'' diye ekledi.

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