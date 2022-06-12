İran Meclis Başkanı Galibaf: UAEK Doğrudan Siyonistlerin Etkisi Altında

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün mecliste yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran’ın aleyhine kararına ilişkin konuşma yaptı.



Galibaf konuşmasında UAEK Güvernörler Kurulu’nun İran’ın aleyhine kararını düşmanca yapıcı olmayan bir eylem olarak nitelendirerek “Söz konusu kararın alınması UAEK’nin doğrudan Siyonistlerin etkisi altında olduğu anlamındadır. Söz konusu eylem İran’ın gönüllü olarak UAEK ile işbirliğini görmezden gelmiştir. Bu yolun devam etmesi kesinlikle mevcut diplomatik müzakerelerin çıkarı doğrultusunda olmayacak.” ifadelerini kullandı.



İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı “Söz konusu eylemler karşı tarafın İran milletine karşı uygulanan yaptırımlara dair iyi bir anlaşmaya varılması konusunda ciddi olmadığını gösteriyor.” dedi.



Galibaf açıklamasının devamında “Kesin bir şekilde İran Atom Enerjisi Kurumu’nun kararın arkasında olan ülkelerin karar taslağına karşı teknik ve hukuki adımlarını destekliyoruz. Rusya ve Çin’in karara karşı çıkmalarını hoş karşılıyoruz. Ayrıca yaptırımları etkisizleştirme ve ülke içindeki kabiliyetlerimize dayanarak halkın geçim koşullarında büyük bir ilerleme yaşatacak bir şekilde ekonomik gelişim sağlamaya odaklanmanın İran milletinin düşmanlarına verilebilecek ve verilmesi gereken en güçlü yanıt olduğunun altını çiziyoruz.” ifadelerine yer verdi.





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