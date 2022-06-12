İran Meclis Başkanı Galibaf: UAEK Doğrudan Siyonistlerin Etkisi Altında

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün mecliste yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran’ın aleyhine kararına ilişkin konuşma yaptı.
Galibaf konuşmasında UAEK Güvernörler Kurulu’nun İran’ın aleyhine kararını düşmanca yapıcı olmayan bir eylem olarak nitelendirerek “Söz konusu kararın alınması UAEK’nin doğrudan Siyonistlerin etkisi altında olduğu anlamındadır. Söz konusu eylem İran’ın gönüllü olarak UAEK ile işbirliğini görmezden gelmiştir. Bu yolun devam etmesi kesinlikle mevcut diplomatik müzakerelerin çıkarı doğrultusunda olmayacak.” ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı “Söz konusu eylemler karşı tarafın İran milletine karşı uygulanan yaptırımlara dair iyi bir anlaşmaya varılması konusunda ciddi olmadığını gösteriyor.” dedi.
Galibaf açıklamasının devamında “Kesin bir şekilde İran Atom Enerjisi Kurumu’nun kararın arkasında olan ülkelerin karar taslağına karşı teknik ve hukuki adımlarını destekliyoruz. Rusya ve Çin’in karara karşı çıkmalarını hoş karşılıyoruz. Ayrıca yaptırımları etkisizleştirme ve ülke içindeki kabiliyetlerimize dayanarak halkın geçim koşullarında büyük bir ilerleme yaşatacak bir şekilde ekonomik gelişim sağlamaya odaklanmanın İran milletinin düşmanlarına verilebilecek ve verilmesi gereken en güçlü yanıt olduğunun altını çiziyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclisi Başkanı konuşmasında UAEK’nin İran aleyhine kararının söz konusu kurumun doğrudan Siyonistlerin etkisi altında olduğu anlamına geldiğini söyledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün mecliste yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran’ın aleyhine kararına ilişkin konuşma yaptı.
İlgili haberler
-
Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri arasında telefon görüşmesi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,…
-
Dünya Genelinde Haber Medyasının Reisi’nin Konuşmasına Tepkisi: İran Daha Önce Uyarmıştı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin dün İran’ın kendi tutumlarından tek bir adım dahi…
-
İran Atom Enerjisi Başkanı: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Siyonistlerin Esiri
Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı UAEA’ya dair yaptığı açıklamada “Uluslararası…
-
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan:
ABD ve Batı, İran'ın atom bombası peşinde olmadığını biliyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ''ABD ve Batı, İran'ın İslami inançlarında…
-
Dışişleri Bakanlığı:
İran karşıtı kararın sonucu, İran ile UAEK işbirliğinin zayıflamasıdır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda İran…
-
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: İran’ın Hiçbir Gizli Nükleer Faaliyeti Yok
Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “İran İslam Cumhuriyeti’nin hiçbir gizli ve…
-
İran Atom Enerjisi Kurumu:
UAEA İran’daki Enerjisi Kurumu’nun Online Zenginleştirme Düzeyini Ölçme Cihazı Denetim Kameraları Devre Dışı Bırakıldı
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu yayınladığı bir bildiride Uluslararası…
-
Rusya'dan UAEK'de İran karşıtı karara ret
Tahran, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batılıların Uluslararası…
-
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Ajansın Kameraların Görüntülerine Erişimi KOEP’in Geleceğine Bağlı
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “Uluslararası Atom Enerjisi…
-
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, Güvernörler Kurulunun Attığı Her Adıma Uygun Bir Yanıt Verecek
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Güvernörler…
yorumunuz