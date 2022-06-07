Rusya'dan UAEK'de İran karşıtı karara ret

Ulyanov'dan yapılan açıklamada, ''Viyana müzakelerine katılan Batılı ülkelerin UAEK Yönetim Kurulu toplantısında İran karşıtı kararın onaylanması kararı yapıcı değildir. Rusya olarak Batılıların Uluslararası Atom Enerji Kusuru Yönetim Kurulu'na sunduğu İran karşıtı yapıcı olmayan her türlü karara eşlik etmeyeceğiz'' diye belirtti.

Dün başlayan UAEK Yönetim Kurulu toplantısına değinen Ulyanov, kurumun zor müzakere sücerinden geçmesini beklediklerini kaydetti.

Nükleer Anlaşma'ya üye üç Avrupalı ülke (Almanya, Fransa ve İngiltere), İsrail rejimi yetkilileri ile yaptıkları son istişarelerinin ardından UAEK Yönetim Kurulu toplantısında İran karşıtı bir karar tasarını sunmayı amaçlıyor. Bu kararın muhtemelen Çarşamba günü oylanması bekleniyor. Bu karar tasarısında temelsiz iddialarla birlikte İran'ın UAEK ile işbirliği yapması isteniyor.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise İran karşıtı kararın arkasında olanların tehditlerinin doğuracağı tüm sonuçların sorumlusu olacaklarını belirterek “ABD ve 3 Avrupa ülkesi gerçekçi olursa anlaşmaya varmak mümkün.” dedi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Josep Borrell ile yaptırımların kaldırılması üzerine müzakereler ve müzakerelerin nasıl devam edeceğine ilişkin görüştük.” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “IAEA’de İran karşıtı kararın arkasında olanlar tehdit yönetimini takip etmeyi sürdürürse, tüm sonuçların sorumlusu olacak.” dedi.

Emir Abdullahiyan paylaşımının sonunda “Biz iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. ABD ve 3 Avrupa ülkesi gerçekçi davranırsa anlaşmaya varmak mümkün.” ifadelerini kullandı.

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