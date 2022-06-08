İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: İran’ın Hiçbir Gizli Nükleer Faaliyeti Yok

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun son raporuna dair yaptığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti gizli ve gayrı resmi hiçbir nükleer faaliyet yapmıyor. İran’ın bildirmediği hiçbir tesisi ve faaliyeti söz konusu değil. Bu raporlar, maksimum baskı uygulamak için politik bir eylem.” ifadelerini kullandı.
Muhammed İslami açıklamasının devamında “3 Avrupa ülkesi ve ABD’nin attığı bu son adım ve İran’ın aleyhine karar taslağını sunması, maksimum baskı doğrultusunda yapılan politik bir eylem. Bu adımın takip ettiği hedefler Siyonist rejiminin düşüncesi ve liderliği temeline kurulmuştur.” dedi.
İran Atom Enerjisi Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Onların suçlamalarda bulunduğu konular 20 yıldır İran’a nispet ediliyor. İran KOEP’i kabul etmesinin sebebi söz konusu ithamların giderilmesi ve güvenin sağlanmasıydı. Tabii karşı taraf varılan anlaşmaya uymadı ve öte yandan İran nükleer programlarında kısıtlamaları kabul etti ancak şimdi söz konusu karar ile ilk haneye geri döndük ve yine aynı hikayeler.”
Muhammed İslami açıklamasının devamında “İran aylarca müzakere etti ve anlaşma metni hazır. Ambargolar konusu görüşüldü. Ancak şimdi Siyonist İsrail rejimi terör operasyonlarıyla ve boş konuşarak ülkemizi tehdit edip İran’ın nükleer programı diplomasisini durdurmazsanız biz durdururuz diyor. Orman yasası mı hüküm sürüyor?” ifadelerine yer verdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “Bu adımlar tamamen politik ve maksimum baskı politikalarını sürdürmek için. İran Biz dünya genelindeki nükleer potansiyelin yüzde 2 ila 3’üne sahibiz ancak denetimlerin yüzde 25’i İran’da oluyor. Bu ithamlar artık eskidi ve onların bizi rahatsız etmelerinin bir sonu yok.” dedi.
Muhammed İslami “Bu psikolojik bir adım ve İran halkına baskı uygulamayı hedefliyor. Biz tamamen UAEA’nin çerçevelerinde çalışıyoruz ve faaliyetlerimizden hiçbiri ajansın denetimi dışında değil. Biz söz konusu suçlamaları kabul etmiyoruz ve onların ağır psikolojik operasyonları karşısında geri adım atmayacağız. KOEP konusunda az bir hoşgörümüz kaldı, onlar yine kendi taahhütlerini yerine getirmezse, biz geriye kalan hoşgörü konusunda da fikrimizi değiştireceğiz.” ifadelerine yer verdi.
İslami açıklamasının devamında İran’ın tamamen denetimlerin çerçevesinde ilerlediğinin altını çizerek “Biz denetimlerin çerçevesinde hareket ediyoruz, Ne bir kelime az ne bir kelime fazla. KOEP’te tanımlananlar bizim iyi niyetimizden dolayıydı.” dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami Uranyum zenginleştirme süreci ve Güvernörler kurulunun olası bildirgesine ilişkin “İran’ın üretim sanayisi faaliyetini sürdürüyor. Biz duygusal davranmayız. Bizim bir programımız var ve Meclisimizin Stratejik Eylem kanunu bizim için bazı görevler tanımlamıştır. Biz de gizli olmayan söz konusu görevler temelinde hareket edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.
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Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “İran İslam Cumhuriyeti’nin hiçbir gizli ve gayrı resmi nükleer faaliyeti yoktur; Söz konusu belgeler maksimum baskının devam etmesi doğrultusunda politik bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun son raporuna dair yaptığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti gizli ve gayrı resmi hiçbir nükleer faaliyet yapmıyor. İran’ın bildirmediği hiçbir tesisi ve faaliyeti söz konusu değil. Bu raporlar, maksimum baskı uygulamak için politik bir eylem.” ifadelerini kullandı.
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