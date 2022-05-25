İran ve Rusya, Buşehr Nükleer Santralinin 2 fazını geliştirmeyi görüşüyor

İran Petrol Bakanı Cevad Oci ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak arasındaki görüşme sırasında açıklama yapan Kemalvendi, İran ile Rusya ilişkilerinin özellikle nükleer konuda çok iyi düzeyde olduğun ifade ederek, Buşehr Nükleer Santralinin 2. ve 3. fazını geliştirmeyi bu ülke ile masaya yatırdıklarını söyledi.

Bu projelerin muazzam proje olduklarına ve büüyk yatırım gerektirdiklerine değinen Kemalvendi, ''Bu nedenle mali konular dikkate alınmalı ve bu çerçevede Rusya ile görüşmeyi sürdürüyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile ına eşlik eden heyetin İran ziyaretinin tüm alanlarda İran-Rusya ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Kemalvendi, ''İran ile Rusya nükleer meselede güzel ilişkilere sahip olduğu gibi nu ilişkilerin gelişmesini istiyoruz'' diye ekledi.

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