İran ve Rusya'dan enerji alanında işbirliği toplantısı

Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Rusya petrol ve doğalgaz rezervleri ve jeopolitik konum açısından büyük potansiyeller barındırıyor ve birlikte işbirliği yapmaları takdirde uluslarararası ekonomi ve enerji sektöründe yeni denklemler oluşturabilir.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak bugün başkent Tahran'a gelecek ve yarınki İran-Rusya toplantısına katılacak.

İran ve Rusya'nın ekonomisi enerji odaklıdır ve ekonomileri bu ürün üzerine kurulmuş ve gelişmiştir.

Geçtiğimiz Ocak ayındaa Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Moskova'ya giden Petrol Bakanı Cevad Oci, bu ziyaret sonrası, ''İran petrol ve doğalgaz sanayi için önem arzeden üst sahalarda petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi ve üst sahalarda petrokimya ve petrorafinerilerinin takviytesi ile teçhizat ve teknoloji transferi açısından önemli kararlar alındı'' açıklamasını yapmıştı.

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