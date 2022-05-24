Rus yetkiliden Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerle işbirliğine vurgu

Astara Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen Hazar-2022 Kalıcı Kalkınma Yolları adlı konferansa Rusya federal ve eyrel yetkilileri, üniversite ve ticari temsilcileri ve İran'ın Astarahan Başkonsolosu katıldı.

Astarahan Valisi Babuşkin bu konferansta yaptığı açıklamada, ''Bu konferans Hazar Denizi'nin gelişmesi için stratejik kararların alınması için etkin bir ortama dönüşmekte ve bu havza ülkelernin ortak kararları, Kuzey-Güney uluslararası taşımacılık koridorunun gelişmesi açısından önem arzetmektedir'' diye belirtti.

Hazar-2022 Kalıcı Kalkınma Yolları adlı konferansın Astarahan'a özgü bir proje olduğunu kaydeden Babuşkin, 'Bu proje, yeni teknolojilerin aktarımına katkı sağlıyor ve bölge ve Rusya'nın önündeki zorunlu sorumlulukların yerine getirilmesi için bir adımdır'' diye ekledi.

İran İslam Cumhuriyeti Astarahan Başkonsolosu Mehdi Aküçükiyan ise bu konferansta yaptığı açıklamada, Hazar'ın kıyıda yaşayan sakinlerinin hayatı ve iaşesi üzerindeki önemli ve yaşamsal rol ve konumuna değinerek, ''Halihazırda Hazar Denizi kıyıdaş ülkelerinde 15 milyondan fazla kişi, ortak tarihi ve kültürel paydaşlıklarla bu kıyıyı paylaşıyor. Ayrıca Hazar Denizi havzası çarpıcı ekonomik kapasitelerine sahip olmasına rağmen bu kapasite büyütülmeli ve bunun için kıyıdaş ülkelerin teknik ve bilimsel işbirlikleri önemli sayılıyor'' dedi.

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