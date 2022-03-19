İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerle ticaretinde yüzde 39 büyüme

İran ile Hazar Denizi ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 3 milyar 69 milyon 407 bin 301 dolar olduğuna işaret eden Latifi, ''Bundan 1 milyar 496 milyon 129 bin 342 doları bu ülkelere İran'ın yaptığı ihracatın payı olrak kayıtlara geçti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 27.5 ve değer olarak yüzde 27 arttığı anlamındadır'' diye belirtti.

Hazar ülkelerine İran ihracatında Rusya'nın 539 milyon 393 bin 35 dolar değerinde 1 milyon 35 bin 63 63 ton ithalatla ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Latifi, bunun ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 491 milyon 814 bin 416 dolarlık payla İran'ın ikinci ihracat pazarını oluşturduğunu söyledi.

Türkmenistan'ın 299 milyon 599 bin 053 dolar değerinde İran'dan 1 milyon 215 bin 121 ton ithalat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Latifi, ''Bu ülkeye yapılan ihracat miktar bazında %105 ve değer olarak %160 yükseldi ve böylece Türkmenistan'ın İran'ın Hazar Denizi ülkelerine yaptığı ihracat pazarlarında 3. sıraya yerleşti.''Kazakistan, İran'dan 165 milyon dolarlık ithalatla dördüncü en büyük ihracat noktası oldu'' diye açıkladı.

Latifi konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hazar Havzası'nın dört ülkesinden yapılan ithalatla ilgili olarak 1 milyar 451 milyon dolar değerinde 3 milyon 488 bin 114 tonla Rusya, İran'ın 11 aylık Hazar Denizi kıyısındaki dört ülkeden ithalatında ilk sırada yer aldı.

Ardından Kazakistan, 56 milyon 267 bin 209 dolar değerindeki 164 bin 540 tonla İran'ın en çok ithalat yaptığı ikinci ülke oldu''.