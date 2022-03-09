Astara Gümrüğünde yeni bir transit tır geçiş hattı faaliyete başladı

Sürekli yazışmalar ve takiplerle yabancı transit tır çevre düzenlemesi projesinin bir bölümünün lansmanına ve şehirdeki tır trafiğinin önemli ölçüde azalmasına tanık olduklarını kaydeden Astara Kaymakamı Rızayipur, ''Bu proje için 15 milyar Tümen harcandı. Gümrük kompleksi yakınlığında bir kantar ve gelişmiş bir X-ray cihazı buraya eklenecek'' dedi.

Şehrin sokaklarında yabancı transit tır trafiğinin önemli ölçüde azaldığına değinen Rızayipur, "Hükümetin ve özellikle şehirdeki gümrüklerin çabalarıyla bugün şehirdeki tır hacminde önemli bir azalmaya tanık oluyoruz'' diye konuştu.

Hükümetin sınır bölgesinde aldığı en önemli önlemlere işaret eden Rızayipur, gümrük servislerinin iletişim kablolarının fiber optiğe çevrilmesi, tüm gümrük birimlerinin 24 saat operasyonunun ciddiyetinin sağlanması, sınır terminal alanının iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, tüccarlar ile koordineli olarak konteyner tarım ürünleri ihracatının Kafkas ülkelerine yaygınlaştırılması, tırların ülke dışına çıkışını kolaylaştırmak için 2 istasyondan tır dolum takibinin tek istasyona dönüştürülmesi, sebze karantina sektörüne, pasaport ve 5 bin ton kapasiteli gemileri demirlemek için Astara limanını altı metre derinliğe kadar taramaya başlanması, Astara'nın üç sınırı alanındaki en önemli hükümet eylemlerinden bazıları olduğunu kaydetti.

Astara limanının coğrafi konumu ve Gilan-Azerbaycan demiryolu hattına yakınlığı nedeniyle ülkenin ekonomik refahında önemli bir role sahip olan ve deniz taşımacılığının artmasına yardımcı olan Hazar Denizi'ndeki en önemli ve stratejik limanlardan biri olmasına dikkati çeken Rızayipur, "Bu limanın 2 bin 500 tonluk gemileri yanaşma kabiliyeti var ve iskele direklerinin taranmasıyla 5 bin tona çıkacak'' diye ekledi.

91 bin nüfuslu Astara şehri, Gilan ilinin en batısında yer alır ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile komşudur.

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