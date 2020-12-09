Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'ın iradesi Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmektir

Tahran'da resmi ziyarett bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Dağlık Karabağ ihtilafındaki duruşuna ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına değinerek, Azerbaycan-Ermenistan savaşının son bulması, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması ve ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'ın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a özel bir elçi göndererek Dağlık Karabağ bölgesindeki ihtilafı sona erdirme planına değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkesin güçlendirilmesine ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ruhani, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için İran ve Azerbaycan sınırlarının kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, 'ABD'de Trump döneminin sona ermesi ve bu ülkede yeni yönetimin iktidara gelmesi ile birlikte, ülkelerin işbirliği için daha iyi koşullara sahip olacağını düşünüyoruz' dedi.

Kurtarılan alanların yeniden inşasına katılmaya hazırız

Ruhani, İran'ın Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu ifade ederek, 'İki ülkenin yakınlığı ve İran'daki mevcut imkanlar göz önüne alındığında, İran'ın varlığı ve Dağlık Karabağ savaşından etkilenen bölgelerin yeniden inşasına katılımı iki ülkenin de çıkarına olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Reşt-Astara demiryolu projesi de dahil olmak üzere İran ile Azerbaycan arasında daha önceki anlaşmalara dikkati çeken Ruhani, 'Anlaşmaların uygulanmasının ve işletilmesinin hızlandırılması gerekiyor. Hüdaferin Barajı ve bir elektrik santralinin inşası dahil olmak üzere iki ülke arasında mutabık kalınan ortak işbirliği projelerinin uygulanması için şartlar mevcut ve iki ülke sanayi, bilim, eczacılık ve diğer sektörlerdeki işbirliklerini daha da geliştirebilirler' diye konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'nı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteklerinden ötürü överek, 'İran'ı iyi dostumuz ve komşumuz olarak görüyoruz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve yetkililerinin iradesi, İran ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gelişmesidir' dedi.

İki ülkenin sınırlarının yeniden canlandırılması yeni işbirliği projeleri yaratabilir

u ülkenin işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına ve İran ile 132 km'lik sınırın yeniden canlanmasına değinen Bayramov, 'Azerbaycan'ın İran ile sınırı bir dostluk ve kalkınma sınırıdır ve bu sınırların canlanmasının iki ülke için yeni işbirliği projeleri yaratabileceğine inanıyoruz' açıklamasında bulundu.

İran ile ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda gelişip derinleştiğini vurgulayan Bayramov, Reşt-Astara demiryolu projesinin uygulanmasının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini artıracağını ve yeni uluslararası koşullar ve ABD yaptırımlarının neden olduğu mevcut engellerin kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki ortak işbirliği projelerinin hızlı bir şekilde uygulanmasını ve faaliyete geçmesini umduğunu ifade etti.

İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastı da kınayan Bayramov, 'Bir bilim adamının öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez ve bu eylemi şiddetle kınıyoruz' diye ekledi.