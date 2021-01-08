Azerbaycan’a demiryolu ile ihracat artmaktadır

Veledi yaptığı açıklamada yılın başıdan bu yana ( 21 Mart 2020) Astara demiryolu ile toplam 159 bin 229 ton ürün ihracatı gerçekleştiğii bu rakamın geçen sene aynı dönemde 93 bin 751 ton oluğunu ve rakamın bu sene yüzde 70 artış gösterdiğini söyledi.

Veledi bu dönem içinde bu hat üzerind toplam 284 bn 872 tonn ürün taşındığını bu rakamın bir öceki yıl 264 bin 737 olduğunu ve bu seneki rakamın bir önceki yıla göre yüze 8 artış gösterdiğini belirtti.

Bu dönem içinde 114 bin 240 ton ürünün Astara demiryolu ile ülkeye giridiğini ifade eden Veledi, bu hat üzerinden 11 bin ton ürünün de transit yapıldığını söyledi.

Gezvin-Reşt demiryolunun yapımına 14 sene önce başlandı ve bu hat iki sene önce faaliyete başladı. Bu hat reşt kentinde ikiye ayrılıyor ve bir hat Bender Enzeli limanına bir hat da Astra’ya devam ediyor.

Bu hat ile Azerbaycan Fars Körfezine bağlanmaktadır.

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2012