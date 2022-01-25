İran-Azerbaycan, transit köprüsünün yapımına başlandı

Köprünün temel atma törenine İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Gasemi ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev katıldı.

Gasemi temel atma töreninde son bir kaç ay içinde iki ülke arasındaki ticari ve transit paylaşımların yüzde 62 arttığını belirterek, yeni yolun tamamlanması ile İran’dan ürünlerin Moskova’ya üç günde ulaştırılabileceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi de köprünün 89 metre uzunluk ve 30.6 metre ene sahip olacağını ve 18 ayda tamamlanacağını söyledi.

Mustafayev de iki ülke arasındaki Astara karayolunun kazalara uygun olduğunu ve ikinci yolun daha yüksek kapasitelere sahip olduğunu söyledi.

Gasemi ve Mustafayev daha sonra Azerbaycan Astara kentinin demiryollarına ait bası tesisleri de incelediler.

İran’ın Astara kenti 91 bin nüfusla, kara, deniz ve demiryolu ile Azerbaycan’a bağlıdır. Yeni karayolu Astara ve Azerbaycan arasında 4. ulaşım yolu olacaktır.

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