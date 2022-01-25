İran- Azerbaycan sınırına bir köprü yapım protokolü imzalandı

Protokol, İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi ve Azerbaycan Dijital Gelişme Bakan Yardımcısı Rahman Himmetov tarafından imzalandı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafeyev, köprünün yapımının yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Mustafayev, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Gasemi’nin Azerbaycan ziyaretinin iki ülkenin çeşitli alanlardaki kapasitelerinin incelenmesi için iyi bir fırsat olduğunu ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasının bölgede ilişkilerin gelişmesi için yeni şartlar yarattığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve hükümetin İran ile ilişkilerin gelişmesine özel önem verdiklerini ifade eden Mustafayev, iki ülke Cumhurbaşkanının Aşkabad’da yaptıkları görüşmede ilişkilerin gelişmesini samimi şekilde temmeni ettiğini söyledi.

Korona’ya rağmen iki ülke arasındaki 11 aylık ticaretin geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 30 ve karayolu taşımacılığının da yüzde 62.5 arttığını söyledi.

Gasemi de komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran hükümetinin önceliklerinden olduğunu belirterek, Azerbaycan ile görüşmesinin çok samimi ve önemli olduğunu belirtti ve ekonominin tüm alanlarındaki ilişkilerin ,ncelendiğini söyledi.

Bölgede transit taşımacılığın iki ülkenin yararına olacağını ifade eden Gasemi, Ekonomik Komisyon faaliyetlerinin ekonomik ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

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2012