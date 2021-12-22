İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, ziyaretin Abdullahiyan’ın Bakü’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu belirterek, bu ziyaretin yıl sonuna denk gelmesinin iki ülkenin gelecek seneki ortak faaliyetleri için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Reyisi ile Türkmenistan’da ECO liderler zirvesi çerçevesinde samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Aliyev, o görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için tüm fırsatların mevcut olduğunu gördüklerini söyledi.

Görüşmede iki ülke dostluk ve kardeşliğinin vurgulandığını ifade eden Aliyev, ayrıca görüşmede iki ülkenin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmek için daha fazla adım atmaları gerektiğine vurgu yaptıklarını söyledi.

İki ülke işbirliği gündeminin geniş olduğunu ifade eden Aliyev, bu işbirliğinin iyi sonuçlar doğuracağından emin olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan da görüşmede Cumhurbaşkanı Reyisi’nin selamlarını ileterek, Türkmenistan görüşmesinin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Abdullahiyan bir günlük Azerbaycan ziyaretinde Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanı ile de görüşmelerde bulunacaktır.

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2012