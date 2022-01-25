Aliyev, İranlı firmaların faal şekilde Azerbaycan’ın yeniden imarına katılımını iste

Aliyev, video konferans yöntemiyle düzenlenen İran ve Azerbaycan yetkililerinin ortak oturumunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reyisi ile Aşkabad’da yaptığı görüşmenin iki dost ve kardeş ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu velirtti ve bu görüşmenin etkilerinin iki ülke ilişkilerinde belli olduğunu söyledi.

Aliyev ortak ve bölgesel işbirliğine vurgu yaparak, İranlı firmalardan çeşitli sektörlerde yatırım için davet ederek, ‘’ İranlı firmalar transit ve enerli projelerinde ve kurtarılan bölgelerin imarında varlık gösterebilirler.’’ dedi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Gasemi de komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran’ın stratejik politikası olduğunu belirterek, ‘’ Dost ve kardeş İran ve Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır ve iki ülke arasındaki ciddi irade ile ilişkilerin daha çok derinleşmesini umuyorum.’’ dedi.

Gasemi, İran’ın başka ülkelerin imarında iyi tecrübeye sahip olduğunu ifade ederek, bu işbirliğinin bölgenin gelişmesine ve kalıcı güvenliğine yardım edeceğini söyledi.

Ulaştırma işbirliğinin artmasına vurgu yapan Gasemi, ‘’ Bizim ve bölgenin en önemli programlarında transit koridorlar oluşturulmasıdır ve İran ile Azerbaycan’ın bu yöndeki işbirliğinin bölgede ekonomik açılımlar yaratabilir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012