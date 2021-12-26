26 Ara 2021 23:27
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News Code: 84591698
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İran'ın Erdebil ili ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yerni sınır kapısını açılacak

İran'ın Erdebil ili ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yerni sınır kapısını açılacak

Erdebil,İRNA-Erdebil Valisi Hadi Ameli, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin özellikle eşya taşımacılığı alanında geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla ilin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı açılacağını duyurdu.

Erdebil Valisi Hadi Ameli, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin özellikle eşya taşımacılığı alanında geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla ilin kuzeyinde sınır kapısı açılacağını duyurdu.

Ameli,'Malların ticaretini ve transit geçişini kolaylaştırmak için il yollarını genişletmeyi planlarken, Parsabad-Erdebil şehir yolunun geliştirilmesi her iki ülkenin de büyük şehirlere erişim yoluyla ticaretini geliştirmesine izin verecek'ifadesini kullandı.

Ameli,'Aslanduz sınır kapısının açılması, ekonomi ve sınır ilişkilerinin refahı açısından büyük önem taşıyacaktır'diye belirtti.

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