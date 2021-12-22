Azerbaycan Meclis Başkanı: İran ve Azerbaycan parlamento ilişkilerinin gelişmesi için çabalayacağız

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşen Gaffarova, iki ülke parlamentolarının ilişkilerin gelişmesinde etkili rol oynayabileceklerini belirtti.

Abdullahiyan’ın Bakü ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin geleceği için önemli olduğunu ifade eden Gaffarova, iki ülkenin tarihi, dini ve kültürel ortaklıklarına değinerek, İran’ın 1991 yılında ülkesinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu söyledi.

Gaffarova, iki ülke liderlerinin ilişkilerin gelişmesindeki rolünün önemli olduğunu belirterek, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in İran ile ilişkilerin derinleşmesi için çabalarının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından devam ettiğini söyledi.

Korona döneminde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kesilmediğini ifade eden Gaffarova, taraflar arasında imzalanan bir çok anlaşma bulunduğunu söyledi.

Kendisinin Cumhurbaşkanı Reyisi’nin yemin törenine katıldığını ifade eden Gaffarova, İran’da İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf ile görüştüğünü ve iki ülke Parlamento Dostluk Grubu üyelerini Bakü’ye davet ettiğini söyledi.

Gaffarova, iki ülke parlamentolarının ve üyelerinin uluslararası düzeyde karşı tarafı desteklemesinin önemli ve takdire şayan olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan da İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf’ın selamlarını ileterek, ‘’ Biz ilişkilerimizi tüm alanlarda hızlı şekilde arttırmak ve güçlendirmek istiyoruz ve bu yönde parlamentoların desteğine ihtiyaç duymaktayız ve parlamentolar bu yönde önemli rol ifa edebilirler. ‘’ dedi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarının imarına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

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