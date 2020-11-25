Tahran ve Bakü, ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

İki dışişleri bakanı iki ülke ilişkilerindeki son durum ve savaş sonrası bölgedeki durumu icelediler.

Zarif ve Ceyhun Bayramov, iki ülkenin uluslararası alanda, Hazar Denizinde işbirliğine, mevcut projelerin uygulanması, Hoda Aferin Barajını yapimi, Reşt-Astara Demiryolunun bitirilmesi konularına vurgu yaptılar.

İki ülkenin büyükelçilerinin katıldığı toplantıda iki dışişleri bakanı İran-Azerbaycan sınırının barış, dostluk ve işbirliği sınırı olduğunu ve bu sınırların güvenliğine vurgu yaptılar.

Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanından yakın zamanda İran’ı ziyaret için davette bulundu.

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2012