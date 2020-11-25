25 Kas 2020 19:41
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News Code: 84124085
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Tahran ve Bakü, ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

Tahran ve Bakü, ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Azeri Meslektşı Ceyhun Bayramov, yaptıkları video konferans görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptılar.

İki dışişleri bakanı iki ülke ilişkilerindeki son durum ve savaş sonrası bölgedeki durumu icelediler.

Zarif ve Ceyhun Bayramov, iki ülkenin uluslararası alanda, Hazar Denizinde işbirliğine, mevcut projelerin uygulanması, Hoda Aferin Barajını yapimi, Reşt-Astara Demiryolunun bitirilmesi konularına vurgu yaptılar.

İki ülkenin büyükelçilerinin katıldığı toplantıda iki dışişleri bakanı İran-Azerbaycan sınırının barış, dostluk ve işbirliği sınırı olduğunu ve bu sınırların güvenliğine vurgu yaptılar.

Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanından yakın zamanda İran’ı ziyaret için davette bulundu.

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