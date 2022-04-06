İran Hazar Denizi Sahasındaki işbirliğin Gelişmesine Olumlu Bakıyor

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Salı günü İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı arayarak mübarek Ramazan ayını tebrik ettikten sonra iki taraflı ve uluslararası boyutta her iki ülkenin de ortak hedefleri doğrultusunda işbirliğinin artması yönünde kararlı olduklarını belirtti.
Türkmenistan Dışişleri Bakanı söz konusu telefon görüşmesinde Hazar denizi sahasında bilimsel, arama ve kurtarma operasyonları, Hazar denizinde uyuşturucu ticaretine karşı ortak mücadele ve aynı zamanda Hazar denizi etrafındaki ülkeler ile mevcut işbirliğin artması ve derinleşmesi yönünde ortak işbirliği taslağında uzmanlık düzeyinde yaşanan ilerlemelere değindi. Meredov açıklamasının devamında kaç taraflı işbirliğin artması doğrultusunda Hazar denizi etrafındaki 5 ülkenin Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla ortak bir oturumun düzenlenmesini ve zirve görüşmeleri için hazırlık yapılmasını önerdi.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki dost ilişkilerin geliştiğine değinerek İran İslam Cumhuriyeti’nin söz konusu ilişkilerin tüm alanlarda özellikle de Hazar denizi etrafındaki ülkeler arasındaki işbirliği konusunda gelişmesine olumlu baktığını belirtti.
Emir Abdullahiyan Türkmenistanlı mevkidaşının ortak oturum önerisine olumlu baktığını belirterek İran İslam Cumhuriyetinin bölgesel işbirliği ve ilişkilerin artması yönünde ortak oturumların düzenlenmesine ilişkin önerilere her zaman açık olduğunu vurguladı.
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Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Türkmenistan Mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman bölgesel işbirliği ve başta Hazar denizi sahası olmak üzere ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesine olumlu baktığını vurguladı.
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Salı günü İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı arayarak mübarek Ramazan ayını tebrik ettikten sonra iki taraflı ve uluslararası boyutta her iki ülkenin de ortak hedefleri doğrultusunda işbirliğinin artması yönünde kararlı olduklarını belirtti.
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