15 Mar 2022 16:27
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Cumhurbaşkanı Reisi: İran ve komşuları arasındaki ilişkilerde Türkmenistan özel bir konuma sahip

Cumhurbaşkanı Reisi: İran ve komşuları arasındaki ilişkilerde Türkmenistan özel bir konuma sahip

Tahran, İRNA- Cumhhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Serdar Berdimuhammedov'u yeni görevinden dolayı tebrik ederek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmektir ve Türkmenistan'ın bu politikada özel bir yeri vardır'' ifadesini kullandı.

Türkmen mevkidaşına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Reisi, Berdimuhammedov'u ve Türkmenistan halkını bu ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik ederek, ''Sizin saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı döneminizde İran İslam Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarda olumlu bir gelişme sağlamasını umuyorum'' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi mesajının sonunda, "İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği komşu ülkelerle ilişkileri genişletmektir ve Türkmenistan'ın bunda özel bir yeri var" diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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