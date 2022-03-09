Ortak tehditlerin üstesinden gelmek için Tahran ve Taşkent arasında güvenlik işbirliğine ilişkin önemli anlaşma

Taşkent'te bulunan Ali Şemhani, Çarşamba günü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ile bir araya geldi.

Görüşmede Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sıcak mesajını Mirziyayev'e ileterek, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutlayarak, İran'ın bu ülke ile ilişkileri geliştirmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Şemhani, potansiyel ekonomik kapasiteleri harekete geçirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu alanda gerekli tesislerin oluşturulmasına değindi.

İki ülke arasında güvenlik işbirliğine ilişkin önemli bir belgenin imzalanmasının, ortak tehditlerin üstesinden gelmede daha fazla başarının önünü açacağını vurgulayan Amiral Şemhan, Özbekistan'a İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti ve bu desteğin İran İslam Cumhuriyeti'nin üyeliği kesinleşene kadar devam etmesini umduğunu belirtti.

İran ve Özbekistan arasındaki güvenlik işbirliği belgesi yakından takip edilmeli ve uygulanmalıdır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ise İran İslam Cumhuriyeti Devrim Lideri ile Cumhurbaşkanı'na sıcak selam vererek, Özbekistan ile İran arasındaki güvenlik işbirliğine ilişkin belgenin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki planlı iletişimi artırarak bu belgenin hükümlerine harfiyen uyulması ve uygulanması gerektiğine değinen Mirziyayev, İran ve Özbekistan arasında Türkmenistan ve Afganistan üzerinden güney İran'ın sıcak sularına demiryolu ve karayolu ulaşım koridorları kurulmasına yönelik işbirliğinin dört ülke için önemli ekonomik faydaları olacağını söyledi.

Afganistan'daki duruma ve komşularının halkın üzerindeki geçim baskılarını azaltmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine değinen Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir adım olabilir" dedi diye ekledi.

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