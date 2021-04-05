İran, Özbekistan'a dünya pazarlarına transit geçişini sağlayabilir

Özbekistan'ı ziyaret eden Zarif, Özbek mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Özbek hükümetine ve halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Özbek halkının Nevruz Bayramını kutladı ve Özbekistan halkının Nevruz'da ve birçok kültürel konuda İranlılarla ortak olduklarını belirtti.

Özbek meslekttaşı Abdulaziz Kamilov ile yaptığı görüşmeye değinen Zarif, 'Meslektaşımla İran ve Özbekistan arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini ve ayrıca özellikle Afganistan'da barışla ilgili bölgesel işbirliğini konuştuk'dedi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin genişlemesine yönelik umudunu dile getiren Zarif, 'İran İslam Cumhuriyeti, Özbekistan için dünya pazarlarına ve açık deniz geçiş güzergahı olabilir 'diye belirtti.

Zarif, İki ülke arasında farklı işbirliği alanları olduğunu, çok uzun ortak tarih iki ülke arasındaki dostluk alanını daha da genişlettiğini belirtti ve bu öğleden sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev ile yapacağı görüşmede bu alanların daha da genişletilmesi umudunu dile getirdi.

Zarif bugün Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yetkililerle görüşmek üzere Orta Asya'ya gitti.