Dışişleri Bakanı Zarif, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özbek yetkililerle görüşmek üzere Taşkent'te bulunan Zarif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya gelerek, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki son gelişmeleri ele alan Zarif, İran'ın Özbekistan ile işbirliğini geliştirmek ve iki ülke arasındaki işbirliği alanındaki mevcut kapasiteleri değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyeb de ikili ilişkilerin önemi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gereğini vurgulayarak, İran-Özbekistan Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 14. toplantısının yakın gelecekte yapılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili konuların yanı sıra Afganistan'daki barış sürecine ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasında uluslararası arenadaki işbirliği de masaya yatırıldı.

Zarif, Orta Asya'da ikili ve bölgesel işbirliği ile ilgili görüşmeler gerçekleşmek üzere bugün sabah saatlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Zarif 8 Nisan'a kadar sürecek bölgesel turda Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

İran'la medeni, tarihi ve kültürel ortaklıkları olan Orta Asya ile ilişkileri geliştirmek, her zaman İran'ın en önemli önceliklerinden biri olmuştur.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish