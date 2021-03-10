İran ve Özbekistan restorasyonn ve müze alanında işbirliği yapacak

Talebiyan görüşmede iki ülkenin tarihi kültürel irtibatlarına değinerek, iki ülkenin kültürel ilişkilerin gelişmesi için ortak tutuma sahip olduklarını söyledi.

Talebaniyan a iki ülke arasında Nevruz, İpek Yolu ve restore edilmiş tarihi eserler arasında turlar düzenlenmesini önerdi.

Sedigov da ülkesidde 4300 tarihi eser bulunduğunu ve bunların 1300’ünün UNESCO tarafından korunduğunu belirterek, iki ülke arasında turist paylaşımının bir an evvel başlamasını istedi.

Sedigov İranlı hat uzmanları ile ülkesi arasında işbirliği yapılmasını istedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012