Dışişleri Bakanı Zarif, Taşkent'te İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret etti

Resmi ziyarette bulunmak üzere Orta Asya turunun ilk ayağında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te giden Zarif, İslam Medeniyet Merkezi'ni gezdi.

Zarif burada yaptığı açıklamada, Özbekistan Devlet Başkanı'nın bu merkezi inşa ettirmesinin gençlerin Özbeklerin tarihini ve değerlerini tanımasına ve onların İslami inançlara olan güvenlerini artırmasına yol açmakla birlikte aşırılıkcılıkla mücadele ve İslam'ın şiddet içeren algılarından uzaklaşma yolunda bir adım olduğunu ifade etti.

Bu ziyarette, merkezin yöneticisi Şah Azim Munvverov da yaptığı açıklamada merkezle ilgili ayrıntılı bilgiler verderek, merkezin İslami eserlerin korunması ve yaygınlaştırılması için bkurulduğunu ve dünyanın her yerinden İslam alimleri için bir merkez olarak işlev yaptığını belirtti.

İslam Medeniyet Merkezi ayrıca zengin bir İslami eserler kütüphanesine sahiptir.

Zarif, Orta Asya'da ikili ve bölgesel işbirliği ile ilgili görüşmeler gerçekleşmek üzere bugün sabah saatlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Zarif 8 Nisan'a kadar sürecek bölgesel turda Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

İran'la medeni, tarihi ve kültürel ortaklıkları olan Orta Asya ile ilişkileri geliştirmek, her zaman İran'ın en önemli önceliklerinden biri olmuştur.

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