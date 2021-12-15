İran, Özbekistan'ın Çabahar liman kapasitesini kullanma yaklaşımını memnuniyetle karşıladı

İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın ikinci üçlü toplantısında konuşan Sefayi, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası komşu ülkelerle kapsamlı işbirliği geliştirmektir. Özbekistan'ın Çabahar Anlaşması'na katılmasıyla birlikte, yakın gelecekte Hindistan, İran ve Özbekistan arasındaki geçiş güzergahının kolaylaşacağını göreceğiz' dedi.

Son birkaç yılda Çabahar Anlaşması'nın uygulanmasıyla, Şehit Beheşti Limanı'ndaki liman trafiğinin önemli ölçüde arttığını dile getiren Sefayi, 'Hindistan, İran, Afganistan ve Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerinin tam işbirliği ile Çabahar limanının faaliyeti eskisinden daha fazla olacak' diye konuştu.

Çabahar limanı daha ekonomik ve istikrarlı bir yoldur

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakan Yardımcısı Sanci Brancan da, 'İran, Hindistan ve Afganistan arasındaki Çabahar Anlaşması, Afganistan'ın açık sulara erişiminin ve İran'daki Çabahar limanını geliştirmesinin bir yoluydu. Çabahar limanı son yıllarda bölgede bir geçiş merkezi haline geldi ve Hindistan'ı Orta Asya ülkelerine bağlamak için daha ekonomik ve istikrarlı bir rota oluşturdu. Diğer Orta Asya ülkelerinin Çabahar'a erişebilmesi için Özbekistan'ın malların taşınması için Çabahar'a bağlanmasına izin veren bir mekanizma oluşturmamız gerekiyor' diye belirtti.

Çabahar limanının bölge ülkeleri arasındaki ulaşım ve lojistiği kolaylaştırmadaki önemli rolü

Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Abdulsamed Muminov da, 'Hindistan, İran ve Özbekistan'ın pek çok ortak tarihi ve kültürel geçmişi var ve üç ülke arasındaki ticaret eskiden beri devam edegelmiştir. Özbekistan ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi son bir yılda önemli ölçüde arttı. Çabahar limanının bölge ülkeleri arasındaki ulaşım ve lojistiği kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruzç Bir Özbek heyeti yakın gelecekte Çabahar limanını ziyaret edecek' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish