İran ve komşu ülkeler arasındaki dostluk fidanları Meşhed'e dikildi

Meşhed Belediye Başkan Yardımcısı Ali Necefi, tören sırasında yaptığı açıklamada, "Bu fidanları dikerek komşu ülkelerle ilişkileri istikrara kavuşturmayı umuyoruz" dedi.

Meşhed Belediyesi'nin diğer ülkelerle ekonomik ve bilgi alışverişinde işbirliğine hazır olduğuna değinen Necefi, 'Şimdiye kadar Irak, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerin deneyimlerinden faydalandık'' diye belirtti.

Meşhed Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mehdi Nasıhi de Başkonsoloslukları dost ve komşu ülkelerin temsilcileri olarak adlandırarak, 'Meşhed Şehir Yönetimi, kentsel yaşam alanında çeşitli standartları iyileştirmek için her türlü çabayı göstermektedir'' dedi.

Nasıhi, bugün İran ile komşu ülkeler arasındaki dostluk fidelerinin atıldığı bu sembollerden biri olarak botanik bahçesinden bahsetti.

Bu tören ağaç dikme haftası münasebetiyle düzenlendi.

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