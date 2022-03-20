Petrol Bakanı: İran Petrolü İçin Yeni İstikrarlı Müşteriler Bulundu

Özel Haber Röportajı adlı TV programında konuşan Oci, "Bugün, ülkenin doğalgaz üretim kapasitesi bir milyar metreküpe yakın ve İran'ın ham petrol üretim kapasitesi 3 milyon 900 bin varil civarındadır Bu üretim de yetenekli yerli şirketler tarafından yapılıyor. Yapılan iyi planlama ve çalışmalarla hem savaş sırasında hem de düşmanın İran'ın petrol ihracatını azaltmak için yaptığı baskılar sırasında tüm kapasiteleri kullanarak uyguladığı baskı başarısız oldu ve sarfettiğimiz çabalar sayesinde İran ham petrolünün ihracatı artış bile gösterdi'' diye belirtti.

Petrol Bakanlığı'nın yeni müşteri pazarlaması için yaptığı çalışmalara değinen Oci, "Bu konuda iç ve dış tüm kapasiteleri kullandık ve sözleşmelerimize çeşitlilik kazandırdık. Bu müşteriler istikrarlıdır ve rafinerinin sahibi oldukları için onlara satışlar devam ediyor. Bu pazar, ham petrol, gaz kondensat ihracatından petrol ürünleri ve tüm ürünlerde giderek daha çeşitli hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol, gaz kondensatı, gaz ihracatı, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri satış gelirlerinin geçen yıla göre yaklaşık 2.5 kat arttığını ve net doğalgaz ihracatı geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Oci, ''Miktar olarak da ihracatımızda geçen yıla göre şaşırtıcı bir artış var. Yükselen dünya fiyatları da petrol gelirlerinin artmasına yardımcı oldu" diye açıkladı.

Önümüzdeki 4 yılda petrokimya ürünlerinin yıllık üretim kapasitesini 140 milyon tona ulaştırmak istiyoruz

İran petrokimya endüstrisinde 68 petrokimya kompleksinde yaklaşık 90 milyon ton kapasite olduğunun altını çizen Oci, ''Bu kapasite önümüzdeki dört yıl içinde 140 milyon tona çıkacak ve bunun çoğu petrokimyanın tamamlayıcı zincir endüstrilerinden olacak. Önümüzdeki yıllarda günlük ham petrol ve gaz kondensatı üretim kapasitemiz artık 4 milyon varili çok aşacak ve yapacağımız planlarla birlikte bu rakamın bir kısmı rafinaj sektöründe olmak üzere günde 5.7 milyon varile ulaşarak İran'ın ihracat pazarını korumanın bir parçası olarak değerlendirilecek'' ifadesini kullandı.

Üçlü gaz takas anlaşmasının erken imzalanması konusunda Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile görüşmeler yapıldığını söyleyen Oci, "İslami Şura Meclisi'nin kararına göre, önümüzdeki yıl günlük ham petrol ve gaz kondensatı satışlarının şu anki 1.2 milyon varilden 1.4 milyon varile çıkması gerekiyor. Şüphesiz ki meslektaşlarım ve ben bunu başarmak için her türlü çabayı göstereceğiz'' diye ekledi.

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