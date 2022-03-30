Tahran ve İslamabad'dan sınır pazarları anlaşmasının uygulanmasına vurgu

İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı sırasında bir araya gelerek ikili meseleleri ele aldı ve Afganistan ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Pakistanlı meslektaşı Şah Mahmud Kureyşi, ikili ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılayarak, üst düzey görüşmeler yapma ve ilk fırsatta ortak bir ekonomik işbirliği komisyonu düzenleme konusunda anlaşt.

İki ülkenin dışişleri bakanları, sınır pazarları anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede uygulanması gereğini vurgulayarak, Afganistan'ın komşularıyla ilişkilerini genişletecek ve halkın yaşam koşullarını iyileştirecek bazı kararların alınmasında Afgan halkına yardımcı olmak için uluslararası desteğe yönelik endişe ve umutlarını dile getirdi.

İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan dışişleri bakanları ayrıca kızların eğitimden mahrum bırakılmasını ümitsiz olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin Taliban yönetim organını halktan uzaklaştırdığını ve uluslararası meşruiyet kazandırmadığını söyledi.

Nükleer görüşmelerinin son durumunu anlatan Emir Abdullahiyan, kalan engellerin çözümünün Amerikan tarafının iradesine bırakıldığını kaydetti.

Savaşı Ukrayna'daki sorunlara bir çözüm olarak reddettiklerini belirten Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı önlemek ve mevcut durumdan çıkışa yardımcı olmak ve Ukrayna halkına insani yardım sağlamak için yaptığı diplomatik çabalara değindi.

Dışişleri Bakanı Salı günü, Afganista'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı'na katılmak üzere siyasi bir heyetin başında Çin'in Anhui Eyaletindeki Tunşi kentine gitti.

Afganista'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı'na Çin ev sahipliği yapıyor.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısı geçen yıl 26 Kasım'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Tahran'da düzenlenmişti.

Bu toplantıların ilki ise geçen yıl 8 Eylül'de Pakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İran, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish