İran ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Afganista'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Çin'de bir araya gelen Emir Abdullahiyan daha önce de Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdulrrahman Al Sani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkmenistan ve Endonezya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Salı günü, Afganista'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı'na katılmak üzere siyasi bir heyetin başında Çin'in Anhui Eyaletindeki Tunşi kentine gitti.

Afganista'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı'na Çin ev sahipliği yapıyor.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ikinci toplantısı geçen yıl 26 Kasım'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde başkent Tahran'da düzenlenmişti.

Bu toplantıların ilki ise geçen yıl 8 Eylül'de Pakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İran, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katıldı.

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