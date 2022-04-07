İran-Rusya Büyük Ticari İşbirliği Sempozyumu Düzenlendi

İran-Rusya büyük ticari işbirliği sempozyumu bugün (7 Nisan Perşembe) 350’yi aşkın İranlı ve Rus şirket temsilcisinin katılımıyla Rusya ticaret ve sanayi odası paneller salonunda düzenlendi.



Sempozyumda İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Federasyonu ticaret ve sanayi odası Başkanı Sergey Katirin mevcut koşullarda İran ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği potansiyeline dair konuşma yaptı.



Bu sempozyumda 70 İranlı şirketin temsilcisi 300 Rus şirketin temsilcisiyle karşılıklı olarak ticari toplantılar düzenleyip müzakere etti.



Sempozyuma katılan İranlı ve Rus şirketler teknoloji, petrokimya, ilaç, gıda sanayisi başta olmak üzere 9 farklı alanda faaliyette olan şirketlerdir.



Pazartesi günü İran’dan 70 kişilik bir heyet Rusya’ya gitti. İran heyetindeki 70 temsilciden 53’ü özel şirketlerin temsilcisiydi.





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