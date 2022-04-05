Tarım Bakanı: Stratejik rezervlerimiz çok iyi bir düzeyde

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Sadatinejad, Rusya-Ukrayna savaşının İran dahil dünya ülkelerindeki gıda güvenliğini düşürdüğü yönündeki haberlerle ilgili olarak, ''Biz gıda güvenliği ile temel ürünler açısından hiçbir sorunla karşı karşıya değiliz ve ülkenin stratejik nitelikteki rezervleri çok iyi koşullardadır'' diye belirtti.

Bundan dolayı vatandaşların tahıl ve yağ gibi temel ürünler konusunda kaygı duymamaları gerektiğini kaydeden Sadatinejad, bu sektörde sükunetin egemen olduğunu söyledi.

Türkiye gibi komşu ülkelerde buğday kıtlığı nedeniyle İran'dan komşu ülkelere buğday kaçakçılığının yapılabilme ihtimali olduğuna yönelik soruya yanıt veren Sadatinejad, ''Ülke içinde buğdayın devlet tarafından alınma fiyatının artmasının nedenlerinden biri, değerli çiftçilerimizin kendi ürünlerini teslim ederek halkımızın gıda güvenliği ile iaşesinin sağlanmasına katkı sağlamalarının yolunu açmaktı'' değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Bakanı, 'Sistan ve Beluçistan ilinde başlayan buğday hasat mevisiminden beri o topraklarda yaşan insanlar, ürettikleri buğdayı hükümete sattı ve bu süreç şu an iyi bir düzeyde ilerlemektedir. Süreç buğday hasadı yapan çiftçilere paralarının ödenmesi önceliği ile devam edecek ve burada hiçbir sorun yoktur'' diye ekledi.

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