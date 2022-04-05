Arap Birliği: Birçok Arap Ülkesi Ukrayna Krizinden Olumsuz Yönde Etkileniyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Pazatesi günü yaptığı bir açıklamada Ukrayna krizinin Arap ülkelerini başta Buğday ürünleri ithalatı olmak üzere farklı konularda olumsuz etkilediğini belirtti.
Ebu Gayt açıklamasının devamında Arap ülkelerinin buğday, tahıl ve hububatı yüksek miktarda Rusya’dan ithal ettiğini bildirdi.
Arap Birliği Genel Sekreteri açıklamasının devamında söz konusu krizin yakıt ve petrol fiyatları üzerine etkisini hatırlatarak “Ukrayna krizi birçok Arap ülkesindeki tüm kalkınma faaliyetlerini etkilemiştir.” ifadelerine yer verdi.
Ahmed Ebu Gayt açıklamasının devamında “Arap ülkeleri kalkınma programını 40-60 Dolar arası olan her petrol varili üzerine kurmuştu ancak petrol fiyatlarının 100 ve 150 Dolara çıkması bu ülkeleri şaşkınlığa uğrattı.” dedi.
Söz konusu birliğin Genel Sekreteri konuşmasının sonunda Ukrayna krizi sonucunda Arap ülkelerinde yaşanan fiyat artışı ve ekonomik programların etkilenmesi nedeniyle Arap vatandaşlarının geçim kalitesinin etkilendiğini bildirdi.
Rusya söz konusu askeri operasyonun savaşın başlangıcı değil, dünya çapında büyük bir savaşın önlenmesi niteliğinde olduğunu bildirirken ABD ve birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere birçok ülke liderleri Rusya’nın söz konusu askeri operasyonunun Ukrayna’ya açılan bir savaş olduğunu vurgulayarak, Rusya’yı kınadı ve bu ülkeye karşı diplomatik ve ekonomik baskılarını başlattı.
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Tahran, İRNA- Arap Birliği Genel Sekreteri yaptığı bir açıklamada Arap ülkelerinin ekonomik programlarının Ukrayna krizinden çok etkilendiğini belirterek söz konusu krizin bazı tarım ürünlerinde yüksek miktarda fiyat artışı yaşanmasına yol açtığını bildirdi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Pazatesi günü yaptığı bir açıklamada Ukrayna krizinin Arap ülkelerini başta Buğday ürünleri ithalatı olmak üzere farklı konularda olumsuz etkilediğini belirtti.
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