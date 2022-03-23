Fransız Şirketler Rusya Topraklarını Terk Etsin

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün yaptığı bir konuşmada Fransa Parlamento milletvekillerine hitaben, Fransız şirketlerinin biran evvel Rusya topraklarını terk etmesini istedi.



Son günlerde farklı ülkelerin parlamento milletvekilleri arasında konuşma yapan Zelenski Fransız şirketlerin kadınlar ve çocukların öldürülmesi için finansal desteklerin kesilmesi gerektiği iddiasında bulundu.



Ukraynalı yetkili ayrıca Rusya’nın askeri operasyonlarında Ukrayna’da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu davetinde bulundu.



Volodimir Zelenski bugün Japonya Parlamento milletvekillerine hitap ederek Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kimyasal saldırısı olarak nitelendirdiği konudan ötürü endişelendiğini belirtti.



Ukrayna savaşı 28. gününe girmişken birçok batı ülkesi tarafından Zelenski hükumetine silah ve askeri teçhizat gönderildi. Ukrayna Devlet Başkanı’nın Fransız şirketlerinin Rusya topraklarını terk etmesi çağrısı da batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırımların doğrultusunda yapıldı.



Rusya Başkanı Putin de doğrudan verdiği bir komutta Rusya’nın dostu olarak nitelendiremeyeceği ülkelerin bundan sonra bu ülkeden enerji satın almak için Rusya para birimi olan Rus Rublesi kullanmaya tabi olacaklarını belirtmişti.





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