2 Nis 2022 16:01
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Almanya Dışişleri Bakanı

Rusya’ya Olan Bağımlılığımız Bedelini Ödemeliyiz

Rusya’ya Olan Bağımlılığımız Bedelini Ödemeliyiz

Tahran, İRNA- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bearbock ülkesi başta olmak üzere Avrupalı ülkelerin Rusya’ya özellikle enerji alanında bağımlı olmasını eski hükumetlerin hatası olarak nitelendirdi ve söz konusu bağımlılığın ortadan kalkması doğrultusunda Almanya’nın bedel ödemeye hazır olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bearbock CNN televizyon kanalına yaptığı konuşmada “21. yüzyıl ülkelerin birbirlerine bağlı olmasıyla sonuçlandı; Bu nedenden ötürü biz bugün Rusya’nın petrol ve enerjisine bağımlıyız ve şimdi bunun karşılığını ödememiz gerekiyor.” dedi.


Bearbock açıklamasının devamında Almanya’nın Rusya’ya bağımlılığının çok ciddi bir düzeyde olduğunu vurgulayarak “Bu bir tek AB’nin hatası değil; ülkemizin eski hükumetleri tarafından işlenmiş bir hatadır ancak içinde bulunduğumuz durumda özel bir kişiyi örneğin Angela Merkel’i suçlamak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında Avrupa’nın Rusya ile ortak değerlere sahip olmadığını belirterek “Avrupa’nın ortak değerlere sahip olmadığı bir ülkeye özellikle de enerji alanında böyle bağımlı olmaması gerekiyor. Bedel ödeyecek olsak bile şu andan itibaren söz konusu bağımlılığın kesilmesi gerekiyor.” açıklamalarıyla dikkat çekti.

Annalena Bearbock röportajın devamında Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in “Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısından ötürü biz daha zayıf ve fakir olacağız ve bunun bedelini ödemeye hazırız.” açıklamasına değinerek bu ifadeleri doğruladı.





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