İngiltere, Rus yaptırımlarının kaldırılması durumunda snapback mekanizmasının kullanılması çağrısında bulundu

Avam Kamarası'na verdiği demeçte Truss, "Sadece Putin'i Ukrayna'da durdurmakla kalmamalıyız, aynı zamanda uzun vadeye de bakmalı ve gelecekteki müzakerelerin geçmişteki hataların tekrarına yol açmamasını sağlamalıyız. Putin'in bu korkunç saldırganlığı kazanmasına izin veremeyiz. Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sorgulanması gerekiyor. Putin'in bir daha asla bu saldırıya geçemeyeceğinden emin olmalıyız. Bu nedenle, Ukrayna savaşının uzun vadeli herhangi bir çözümü, Rusya'nın tekrar bu ülkeyi işgal etmesi durumunda otomatik olarak uygulanabilmeleri için yaptırımların yeniden başlatılmasını içermelidir'' diye belirtmelidir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat'ta Batı'nın Moskova'nın güvenlik kaygılarına kayıtsız kaldığını belirterek, Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı.

Üç gün sonra, 24 Şubat Perşembe günü Putin, Ukrayna'ya karşı, gergin Moskova-Kiev ilişkilerini askeri bir çatışmaya dönüştüren sözde "özel operasyon" başlattı. Ukrayna'da çatışmalar ve Rusya'nın eylemlerine tepkiler sürüyor.

Dünya liderleri geçen hafta NATO, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi kapsamında Ukrayna'yı görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. G-7 ve NATO, Ukrayna'yı desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını vurgulayan açıklamalar yayınladılar.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ayrıca, ''Müttefiklerimizle, Rusya ekonomisini zayıflatmak için daha sert yaptırımlar yoluyla Ukrayna'daki korkunç savaşı sona erdirmesi için Putin'e baskı yapmaya devam etme konusunda anlaştık. Putin'in anladığı tek şey güç. Yaptırımların etkisinin zamanla azalacağını biliyoruz ve bu yüzden şimdi harekete geçmeliyiz. Gelecek hafta NATO dışişleri bakanları liderlerin açıklamalarını takip etmek için toplanacak ve müttefiklere hepimiz için daha fazlasını yapmaları için baskı yapacağım" diye konuştu.

Rus petrolü ve gazına olan kalıcı bağımlılığı sona erdirmek için G-7'deki ortaklarıyla bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini kaydeden Truss, İngiltere'nin Rus petrol ithalatını bu yılın sonuna kadar sona erdirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Putin'in Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda ciddi olmadığını iddia eden Truss, "Putin hala Ukrayna genelinde sivilleri kasıtlı olarak bombalıyor, bu yüzden başarısız olmasından emin olmak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor'' diye ekledi.

Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Ukrayna savaşında Putin'i yenmenin gereğini vurgulamıştı.

İngiltere'nin pozisyonuna yanıt olarak ise Rusya Cumhurbaşkanı, Johnson'ı ülkesinin bir numaralı düşmanı olarak nitelendirmişti.

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