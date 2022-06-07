İran'ın bölgesel ve küresel enerji denklemlerindeki etkinliği artmaktadır

Reisi Hükümeti göreve geldiği Ağustos 2021'den beri ham petrol ve gaz kondensatı ihracatını artırmanın yanı sıra ham ptrol üretim kapasitesini günlük 3 milyon 838 bin varile yükseltmeyi başardı.

Öte yandan yeni hükümet, enerji diplomasisini canlandırmayı da gündemine almış durumda. Bu yönde ilk adım geçen yıl İran üzerinden Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan'a taşınması sözleşminin imzalanması atıldı. Bu olay, enerji sahasının ötesinde uluslararası ve siyasi arenada da çok büyük önem taşıyor ve Nükleer Anlaşma canlanmadan bile dünya ve bölge enerji piyasasında etkin rol oynanabileceğini kanıtladı.

Bu anlaşmaya ilişkin müzakereler, Cevad Oci'nin Petrol Bakanı olarak göreve gelmesinden 19 gün sonra başladı ve nihayet Aralık 2021'de imzalanarak Ocak ayından yürürlüğe girdi.

İran yeni hükümette petrol ve gaz kondensatı ihracat piyasasını Latin Amerika'ya kadar bile genişleterek Venezuela'daki 3 rafineride yatırım yapma sözleşmesini imzaladı.

Bölgesel diplomasi konusunda da Petrol Bakanı'nın Azerbaycan, Türkmenistan ve Umman ziyaretleti, sadece İran için değil petrol bölgesi Ortadoğu için bile önem arzedebilir. Petrol Bakanı Oci, Umman ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki ortak Hengam gaz sahasının geliştirilmesi için bu ülke yetkilileri ile anlaşmaya imza attı.

Bütün bunlar İran'ın dünyanın en büyük ikinci gaz rezervlerine sahip ülke olması açısından bir başka önem taşıyor. Ülkemiz stratejik konumu dikkate alınarak bölge enerji merkezi ve Asya'dan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz taşıma hatlarının merkez noktası olma potansiyelini barındırıyor.

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