İran Atom Enerjisi Başkanı: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Siyonistlerin Esiri

İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurummu Başkanı Muhammed İslami Perşembe gecesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Güvernörler Kurulunun İran’ın aleyhine kararına ilişkin açıklamada bulundu.



İran Atom Enerjisi Başkanı “UAEA’nın gayrı meşru bir rejim tarafından sömürülmesi ve haysiyetinin şüphe konusu olmuş olması üzücü.” dedi.



İslami açıklamasının devamında nükleer anlaşmaya değinerek “KOEP’teki tüm taahhütler UAEA’nın çerçevesiyle uyumsuz. Neden (bu anlaşmayı) kabul ettik kendimizi kısıtladık? Sırf bize yönlendirilen suçlamaları reddedip iyi niyetimizi göstermek için.” ifadelerini kullandı.



İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran’ın yeni cihazların kuruluş aşamasının başladığını belirterek İran’ın herhangi özel maceracı operasyonun peşinde olmadığı açıklamasında bulunda.



İslami açıklamasını şöyle sürdürdü:



“İlk defa kendi CPF ve programımızı UAEA’ya sunduk ve ajansın yönetim sözleşmelerine göre, UAEA bize teknik, eğitimsel vs. destek sunmakla yükümlü ancak ajans ve diğer uluslararası kurumlar günümüzde Siyonistlerin esiri olmuş durumda.”



İranlı yetkili açıklamasının devamında UAEA’nın İran aleyhine kararlarının ardından İran’da kısıtlamaları gözeten yaklaşık 18 kameranın devre dışı bırakıldığına değinerek “Diğer kameralar da bu gece devre dışı bırakılacak. Cabir ibn-i Hayyan merkezini her üç ayda bir denetlerlerdi. Söz konusu merkezin dosyasını kapatmışlardı ancak bugün yine söz konusu merkeze dair birtakım iddialar öne sürüyorlar.” şeklinde konuştu.



İslami “Biz faaliyetlerimiz için ajansın temsilcilerini ancak yasaların çerçevesinde kabul ederiz.” dedi.



İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “Geçtiğimiz 20 yıl boyunca bize karşı tüm psikolojik operasyonlar ve kararları uygulayarak İran İslam Cumhuriyeti’ni durdurmaya çalıştılar. İran neden KOEP’i kabul etti? Güven sağlamak için. İran sırf güven sağlamak için nükleer programını yavaşlatmayı dahi kabul etti.” ifadelerine yer verdi.



İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran’ın nükleer faaliyetlerine dair “Bizim barışçıl nükleer faaliyetlerimiz teknik ve olağanüstü bir ortamda ajansın çerçevelerinin etkisinde devam ediyor ve Allah’ın lütfu, İslam İnkılabı Lideri’nin yönlendirmesi ve genç bilim insanlarımızın çabası ve aynı zamanda hükumetlerin ve Atom Enerjisi Kurumu’nun her dönemdeki Başkanları’nın destekleri sayesinde nükleer alanda araştırma ve sanayide gelişip büyüme fırsatı İran için oluşmuş durumda.” dedi.



İslami neden İran’ın gidip nükleer ürünleri diğer üretici ülkelerden almayıp zorluklara katlanarak bağımsız davranmayı tercih ettiğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



“Ben bunu burada söylüyorum; kim alabiliyorsa gidip bir ülkeden radyofarmasötik alsın! İran’a satmıyorlar.”



Muhammed İslami Fransa’nın müzakerelerdeki olumsuz rolüne değinerek “Şimdi müzakerelerde kötü polis rolünü üstlenmiş olan Fransa, İslam devriminden önce İran’ın 1 milyar dolarlık bütçesini nükleer alanda yatırım yapmak üzere aldı ancak parayı yiyip kendi işine geri döndü.” ifadelerini kullandı.



İslami açıklamasının devamında İran’ın ABD ve Avrupa ülkelerine KOEP konusundaki güveninin sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirterek İran için önemli olanın tehdidi gidermek olduğu ve karşıdaki tarafların kendi taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da taahhütlerine bağlı kalacağını söyledi.







Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish