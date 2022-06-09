İran karşıtı kararın sonucu, İran ile UAEK işbirliğinin zayıflamasıdır

UAEK'de ABD ve Avrupa'nın sunduğu İran karşıtı kararın onaylanması sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İran İslam Cumhuriyeti, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan karar taslağının UAEK Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmasını, siyasi, yanlış ve yapıcı olmayan eylem olarak kınıyor.

İran İslam Cumhuriyeti 5 Mart 2022 tarihli ortak açıklama yemelinde UAEK ile işbirliğinde net teknik bilgileri sunarak iyi niyetini gösterdi ve UAEK'nin de bağımsız, tarafsız ve profesyonel yaklaşım sergileyerek UAEK'nin de itiraf ettiği gibi nükleer yayılmacılık endişesi bulunmayan denetim meselesinin normalleştirilmesi yolunda yapıcı ve gerçekçi bir eylem yapması bekleniyordu. Anlaşılan o ki kimileri, tüm geçmiş konların bir kereliğine 15 Aralık 2015 tarihinde UAEK Yönetim Kurulu'nca bitirildiğini unutmuştur.

İran son yıllarda UAEK ile yapıcı işbirliği yapmış ve dünya çapında UAEK teftişlerinin çarpıcı bir bölümünün İran'da gerçekleşmesi, ülkemizin UAEK üyesi ülkeler arasında en şeffaf barışçıl nükleer programa sahip olduğu hususunu gözler önüne sermektedir.

Bu karar, uaek Genel Müdürü'nün aceleci ve denge gözetmeyen raporuna ve İsrail rejiminin yalan ve sahte bilgilerine dayanarak verilmiş ve İran ile UAEK işbirliğinin zayıflaması dışında başka bir sonuç vermeyecektir''.

Dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda ABD ve 3 Avrupa ülkesinin sunduğu İran karştı karar taslağı, Çin ve Rusya'nın ciddi karşı çıkmasına rağmen onaylandı.

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