Dünya Genelinde Haber Medyasının Reisi’nin Konuşmasına Tepkisi: İran Daha Önce Uyarmıştı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin dün İran’ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletindeki konuşması dış medyalarda manşet oldu.



Londra’da yayın yapan eş-Şarku’l Avsat gazetesi Cumhurbaşkanı Reisi’nin UAEA Güvernörler Kurulu’nun kararından sonra İran’ın tek bir adım dahi kendi tutumlarından taviz vermeyeceğine dair konuşmasına değinerek “İran söz konusu taslağın onaylanmasından önce 35 ülkeden oluşan 35 ülkeden oluşan UAEA Güvernörler Kurulu’nun bu kararı onaylaması durumunda bu eylemi telafi edeceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.” ifadelerini kullandı.



Euronews haber kanalıysa İran Cumhurbaşkanı’nın Çarmahal ve Bahtiyari Eyaletindeki konuşmalarına değinerek “İran tek bir adım kendi tutumundan taviz vermeyecek.” diye yazdı.



Cumhurbaşkanı Reisi Perşembe günü UAEA Güvernörler Kurulu’nun İran’ın aleyhine karar vermesinin ardından İran’ın söz konusu güney batı eyaletindeki konuşmasında “Allah’ın ve büyük milletimizin adıyla, biz tek bir adım dahi kendi tutumlarımızdan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Euronews yayınladığı raporun devamında söz konusu kararın onaylanmasının doğurduğu sonuçlara değinmeksizin sadece İran İslam Cumhuriyeti’nin UAEA’nın İran’daki bazı kameralarını devre dışı bırakmasına odaklanarak UAEA Başkanı Rafael Grossi’den aktarımda bulunarak “Bu eylem nükleer anlaşmaya ‘yıkıcı bir darbe’ verir.” ifadelerini kullandı. Güvernörler Kurulu’nun ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından hazırlanmış taslağı onaylaması ve kararda İran’ın bildirilmemiş nükleer tesislerindeki Uranyumun etkisine dair artarda açıklamada bulunmaması olarak öne sürülen iddianın yer almasının ardından İran İslam Cumhuriyeti katı ve keskin bir şekilde bu eyleme gerekli tepkiyi göstereceklerini ilan etti.



Dubai’de yayın yapan el-Arabiye haber kanalı İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin konuşmasını ele almanın yanı sıra Güvernörler Kurulu’nun söz konusu kararı almasına ilişkin “Güvernörler Kurulu’nun İran’ın aleyhine karar vermesinin ardından İbrahim Reisi Allah’ın ve büyük İran milletinin adıyla diyerek İran’ın tek bir adım dahi kendi tutumlarından geri adım atmayacağını söyledi.” şeklinde yazdı.



el-Arabiye haber kanalı UAEA Güvernörler Kurulu’nun 2020 Haziran’dan bu yana ilk defa İran’ı eleştiri hedefi yaptığını belirterek söz konusu kararın 30 UAEA Güvernörler Konseyi üyesi tarafından onaylandığını ancak Rusya ve Çin’in söz konusu karara karşı çıkarak olumsuz oy verdiğini hatırlattı.



Tahran UAEA Güvernörler Kurulu’nun kararından bir gün sonra yayınladığı bir bildiride söz konusu kararı “Yanlış ve yapıcı olmayan” bir karar olarak nitelendirerek UAEK’yi aceleci ve dengesiz olmakla suçladı.



İran Atom Enerjisi Başkanı İslami başta olmak üzere İranlı nükleer alandaki yetkililer 4 Avrupa ülkesinin bu kararın taslağını sunmasından önce defalarca bu taslağın onaylanması ve İran’ın aleyhine karar verilmesinin 2015 nükleer anlaşmanın tekrar yenilenmesi doğrultusundaki çabalara ciddi bir şekilde zarar vereceği konusunda uyarıda bulunmuştu.





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