10 Haz 2022 15:43
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News Code: 84783692
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Cumhurbaşkanı Reisi’nin Çarmahal ve Bahtiyari Eyaletine Ziyareti

Şehrekürd, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 24. eyalet ziyaretinde Perşembe sabah saatlerinde Şehrekürd Uluslararası havaalanına ayak bastı. Reisi Çarmahal ve Bahtiyari eyaleti ziyaretinde farklı kesimlerle görüştü.



 

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