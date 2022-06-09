Duruşumuzdan geri adım atmayız

Çaharmahal ve Bahtiyari ilinde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Siz bugüne kadar uluslararası forum ve kuruluşlarda siyasi etkinize dayanarak birçok karar aldınız, ama etkili oldu mu? Filistin meselesinde bazı kendini satmış Arapları satın alarak Camp David, Şermüşşeyh ve Oslo anlaşmalarını imzaladınız, ancak bu anlaşmalar bir yere varmadı ve halihazırda sahada Filistinli mücahitlerin gücü oyunu belirliyor.

Batılı ülkelere sesleniyorum. Yaptırım ile durdurulacağımızı zannetiniz. Biz durmayız ve ülkemiz durdurulamaz ve sanayi, tarım ve turizm dahil her alanda ülkemiz gelişmektedir. Halkın ekmeği ile ülke ekonomisini yabancıların kaşlarını çatmaları veya gülümsemelerine bağlamayız.

Düşmanlar bölgede zafere ulaşmamızı istemiyor ve yaptırım ve tehditlerle bizi durdurma peşinde. Ancak her defasında bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik için büyük adımlar atarak üstün konuma ulaştık.

Bu defa da denediler ve zorbalıkla Yunanistan'ı kışkırtarak bölgedeki petrol tankerimizi çalmaya çalıştılar. Oysa 'vurkaç' dönemi bitmiş ve onlar bizim bir gemimizi alıkoyuyorsa biz onların iki gemisini alıkoyduk ve Yunanlar bugün petrol tankerimizin iade edileceğini duyurdu.

Sizin İran halkını test etmek ve hak sözünü duymamak için kaç defa deneme yapmanız gerekiyor?

İhracatta yaptırım öncesi döneme ulaştık ve ülkenin ticaret dengesi, bu alandaki başarımızı gözler önüne seriyor. Ekonomik büyüme oranımız yüzde 5'e çıktı ve ülkedeki bütün endeksler, ekonomi için parlak bir geleceği vaadediyor.

İradeler savaşında ülkenin geleceği parlak ve aydınlıktır. Bu yolda irade ve kararlıkla yürümeye devam edeceğiz''.

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